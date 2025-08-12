İzmir'de Minibüs Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Abadan Menderes Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçaklar Muğla'ya yönlendirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçakların, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
