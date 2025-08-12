İzmir'de Minibüs Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçakların, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.