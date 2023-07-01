İzmir'de minibüs ve otomobil çarpışması: 4 ölü, 21 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralıların tedavileri hastanelerde sürüyor.