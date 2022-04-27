İzmir'de minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Haberler

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İzmir'de minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı minibüs, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada Mustafa Özkan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen motosikletteki sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Mustafa Özkan, Karşıyaka, Minibüs, İzmir, Güncel, Haberler

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