İzmir'de minibüs ile motosiklet çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Göktaş (25), ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Göktaş yönetimindeki 45 ABH 034 plakalı motosiklet, seyir halindeyken H.Ç. idaresindeki 45 ABH 034 plakalı minibüse sağ tarafından çarptı. Göktaş, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yere savruldu. Kazayı gören çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göktaş, ambulansla önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüs sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Ç.'nin serbest bırakıldığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Göktaş, kaldırıldığı hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybetti.