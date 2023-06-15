İzmir'de milyonluk 'kapora' dolandırıcılığı şüphelileri adliyede (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de internet üzerinden ürün ilanı satışı ya da araç sigortası vaadi ile kapora alıp birçok kişiyi mağdur ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde etikleri ileri sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de internet üzerinden ürün ilanı satışı ya da araç sigortası vaadi ile kapora alıp birçok kişiyi mağdur ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde etikleri ileri sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2 kişi emniyetten, 1 kişi savcılıktan, 12 şüpheli de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında firari 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, -