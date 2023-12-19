İzmir'de Milli Piyango biletleri büyük talep görüyor

BU yıl tamamı dağıtım garantili büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi dolayısıyla biletlerin satışa çıktığı İzmir'de hareketlilik yaşanıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Ummadığımız kadar hareket var. Büyük talep görüyoruz. Şu anda biletlerimizin yüzde 40-45'i bitti. Vatandaşımızın son güne biletlerini bırakmasını istemiyoruz. Hemen biletlerini alsınlar dedi.

Yılbaşı geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa çıktı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar biletlere ilgi göstermeye başladı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Tüm yurtta olduğu gibi biletlerin satışa çıktığı İzmir'de de hareketlilik yaşanıyor.

'BU SENE İLGİ ÇOK FAZLA'

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Ummadığımız kadar hareket var. Büyük talep görüyoruz. Piyangocularımızın satışları çok iyi. Şu anda biletlerimizin yüzde 40-45'i bitti. Vatandaşımızın son güne biletlerini bırakmasını istemiyoruz. Hemen biletlerini alsınlar. Piyango biletine ulaşamayan olursa bizi arasın, biz motorlu kurye ile götürüyoruz. Bu sene ilgi çok fazla çünkü tarihi büyük ikramiye veriliyor. Bu sene emniyet ve Valilik ile görüştük. Bütün denetimlerimizi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşların içi rahat olsun. Bu yıl 400 milyon TL veriliyor. Mutlaka bu para dağıtılacak. Çeyrek bilet bile paranın tamamını alıyor. Tarihin en büyük ikramiyesi ifadelerini kullandı.

'SATIŞLAR ÇOK İYİ'

Gezici bayilerden Emine Topal, 1994 yılından beri bu işi yapıyorum. Yılbaşı yaklaştı. Aynı heyecan ve sevinç başladı. İkramiyemiz çok güzel. 400 milyon TL az bir rakam değil. Tamamı dağıtım garantili. Son iki yıldır ilgi önceki yıllara göre çok daha güzel. Satış alanımıza bir televizyon koyduk bu uygulama çok ilgi çekiyor. Gelen müşteriler 'Emek sarf etmişsiniz' diyor. Daha önce iki defa büyük ikramiye verdik. İnşallah üçüncüsü bu sene olsun dedi.

Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren gezici bayilerden Yasemin Zeytinli ise 1993 yılından beri bu işi yapıyorum. İkramiye büyük. Biletler gidiyor. Şimdiden biletlerini alsınlar. Özellikle çeyrek bilet bitebilir ifadelerini kullandı.

İzmir Konak'ta 45 yıldır bayilik yaptığını söyleyen Metin Kurtuluş ise Satışlarımız şu an çok iyi. Müşterilerimiz eksik olmuyor. Bu sene ikramiyemiz çok güzel. Satışlarımız inşallah daha da artacak diye konuştu.(DHA)