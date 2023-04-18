İzmir'de Millet İttifakı milletvekili adayları tanıtıldı

Millet İttifakı'nın İzmir milletvekili adayları tanıtıldı.

CHP İl Başkanlığı, Karabağlar'daki Limontepe Pazaryeri'nde 28. Dönem milletvekili aday tanıtım töreni düzenledi.

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, programda, seçime 25 gün kaldığını hatırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçerek Çankaya Köşkü'ne göndereceklerini söyledi.

Aslanoğlu, Cumhur İttifakı'nın adaylarını beş yıldızlı otellerde tanıttıklarını belirterek, "Biz, Limontepe'de halkımızla birlikte tanıtıyoruz, onlarla aramızda kocaman bir fark var. Bir kaç gündür 'vatan, bayrak, Atatürk bizim kırmızı çizgimiz' diyorlar. 21 yıldır Atatürk'ün adını ağızına almayanlar, bize Atatürkçülük dersi veriyor." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 14 Mayıs'ta cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, halktan ve haktan yana bir iktidar kurulabileceğini söyledi.

Bu toprakların, üzerinde yaşayan herkesi doyurabileceğini belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Bu bereketli toprakların, üzerinde yaşayan herkesin karnını doyurması, herkesi huzur içinde yaşatması mümkün ama demokrasi olmadığı zaman bu refah sadece bir zümrenin ekmeğini büyütüyor, ne yazık ki halk işsizlikle, yoksullukla, sefaletle baş başa kalıyor. Bu bir kader, mukadderat değil, bu yoksulluk, işsizlik bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimseye yakışmıyor. Onun için bunu değiştirmek mümkün 14 Mayıs sabahı halktan yana haktan yan bir iktidar kurmaya var mısınız?"

Toplantıda, birinci ve ikinci bölge milletvekili adayları kendilerini tanıtan ve vaatlerine ilişkin kısa birer konuşma yaptı.