İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu.

Kentte sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerleri tercih etti.

Konak'ta güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, şemsiye kullandı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar, yasak olmasına rağmen Konak Atatürk Meydanı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

Kemeraltı Çarsısı'nda dönercilik yapan İbrahim Uyan, mesleklerinin ateş karşısında yapıldığını belirterek, "Dönerin karşısında çalışmak kolay bir iş değil. Su içerek serinlemeye çalışıyorum. Sakin olduğu zaman oturarak mola veriyorum." dedi.

Hava sıcaklığının çok etkili olduğunu belirten Hamit Çetin de işi nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade ederek, bu havada dışarıda olmanın zorluğunu anlattı.

Kordon'da ağaç gölgesinde arkadaşlarıya oturan 15 yaşındaki Hatice Kübra ise gezmek için dışarı çıktıklarını ancak sıcak havada yürümenin zor olduğunu kaydederek, "Ağaç gölgesini bulunca hemen oturduk. Serinlemek için limonata aldık." diye konuştu.

Sıcaklık ortalama değerin üzerinde

Uzun yıllar haziran ayı günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 30,7 olan İzmir kent merkezinde sıcaklık 38,8 olarak ölçüldü. Sıcaklık merkez ilçeler Bornova'da 39,7, Karşıyaka'da 38,6 dereceye, kıyıya daha uzak olan ilçeler Bayındır'da 40,3, Menderes'te 39,8, Kemalpaşa'da ise 39,6 dereceye ulaştı.

Kentte geceleri de sıcaklık etkisini sürdürüyor. Bu gece 23 derece olan gece sıcaklığının perşembe günü 25, cuma günü 27 dereceye çıkması bekleniyor.

İzmir merkezinde en yüksek sıcaklık, 28 Haziran 1982'de 41,3 derece olarak kaydedilmişti.