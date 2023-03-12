İzmir'de metruk evin çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu
Güncel Haberler
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan metruk durumdaki tek katlı evin çökmesi sonucu, park halindeki bir otomobil zarar gördü.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan metruk durumdaki tek katlı evin çökmesi sonucu, park halindeki bir otomobil zarar gördü.
Atıfbey Mahallesi 1 Sokak'taki evin çökmesinin üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri yaptığı incelemede enkazda kimsenin olmadığını belirledi.
Evin önünde park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel