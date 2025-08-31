İzmir'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Konak ilçesinde bir metruk binanın 1. katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. İki vatandaş mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Kestelli Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1. katında bulunan çöp yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 arazöz, merdivenli araç, tonaj aracı ve AKS aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler binada mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı.

Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
500
