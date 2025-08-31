İzmir'de Metruk Binada Yangın Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Kestelli Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1. katında bulunan çöp yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 arazöz, merdivenli araç, tonaj aracı ve AKS aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler binada mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı.

Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.