İzmir'de metruk binada erkek cesedi bulundu İzmir'in Konak ilçesinde metruk binada bulunan ceset, otopsiye gönderildi. İzmir'in Konak ilçesinde metruk binada bulunan ceset, otopsiye gönderildi. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan metruk binanın bahçe kısmında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir erkeğe ait olan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. AA / Tezcan Ekizler - Güncel İzmir Güncel Haberler

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