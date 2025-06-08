İzmir'de Metruk Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Yaygınlaştı

İzmir'de Metruk Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Yaygınlaştı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir metruk binanın bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı. Yangına müdahale etmek üzere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.

Umurbey Mahallesi'nde tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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