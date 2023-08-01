İzmir'de metro ve tramvay grevi sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvayın yarın çalışacağını ve iki gün süren grevin sona erdiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvayın yarın çalışacağını ve iki gün süren grevin sona erdiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde 11 madde üzerinde uzlaşı sağlanamamış ve dün itibariye işçiler greve gitmişti. İki gün süren grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Soyer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür çok mutluyum. Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - İZMİR