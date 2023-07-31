İzmir'de Metro ve Tramvay Çalışanları Grevde

İZMİR'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Metro ve tramvay ulaşımının durdurulduğunu bilmeyen vatandaşlar ise metro ve tramvay duraklarında kepenklerin kapalı olduğunu görünce, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. Grev nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamayınca, metro ve tramvay çalışanları greve gitti. Grev nedeniyle toplu ulaşımın can damarlarından metro ve tramvay seferleri bu sabahtan itibaren devre dışı kaldı. Grevden haberi olmayan ve metro ve tramvay duraklarında kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. Grev nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

'GREV OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Vatandaşlardan Menderes Öztaş, "İzmir'de yaşıyorum ve ilk kez grevle karşılaştım. Bugün Gaziemir'e gidecektim ama gidemedim. Grev olduğunu bilmiyordum. Nasıl gideceğimi bilmiyordum" dedi.

Grev olacağını bilmediğini söyleyen vatandaşlardan Hasan Erdağ ise "Grev olacağını bilmiyordum. Şok olduk. İşlerim vardı. Şaşkınım. Ben Halkapınar'dan Konak'a gidecektim. Yetkililerden buna bir çözül bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan işe gitmeye çalışan vatandaşlardan Ercan Turan da "Şu anda işe gidemiyorum. Bana imkan sağlanamıyor. Böyle bir yönetime isyan ediyoruz. Bu grevin daha fazla duyurulması gerekiyordu. Neden böyle oldu? Grevi neden yaptıklarını da bilmiyorum. Herkese duyurulsaydı halk ona göre önlem alırdı. Ben grev olduğunu bu sabah öğrendim. Her taraf kapalı. Ben şimdi nasıl gideceğim? Taksiyle mi gideceğim?" diye konuştu.