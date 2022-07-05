İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolüyle ilgili açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, imzalanan protokolle tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yeterliliklerinin arttırılması aynı zamanda tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün yetiştirmenin amaçlandığını söyledi.

Yentür, iki bakanlık arasındaki protokol kapsamında tarım kenti İzmir'de güzel işler yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Buradaki temel hedefimiz özellikle bu tercih döneminde çocuklarımızın tarım, hayvan yetiştirici ve sağlığı gibi bölümleri tercih etmelerini sağlamak istiyoruz. Gelecek yüzyılın en önemli olanlarından sürdürülebilir çevre, tarım ve gıda güvenliği gibi hususlarda ilgili donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz." dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de ülkenin tarımına çok önemli katkılar sağlayan iki bakanlık arasında imzalanmasının söz konusu protokolün önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda tarım ve hayvancılıkla ilgili güzel çalışmalar yapmayı amaçladıklarını deli getiren Özen, emeği geçenlere teşekkür etti.