İzmir'de meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde tarımı öğreniyor - Haberler

İzmir'deki Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda belirlenen alanda domates, biber, salatalık, kabak ve bamya gibi ürünler ekerek tarımı öğreniyor.

Kent genelinde atıl durumda bulunan okul arazilerinin tarıma elverişli hale getirilmesi ve öğrencilerin tarımsal faaliyetleri öğrenmesi için okul bahçelerinde bostanlar kuruluyor.

Bu kapsamda Torbalı ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareciler, okulun atıl durumdaki arazilerini tarıma kazandırmak ve öğrencilere organik üretim bilincini kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Rehber öğretmen Hakan Şireci koordinatörlüğünde öğrenciler, bahçedeki atıl arazinin bir kısmını temizledikten sonra çapalayıp ekime hazırladı.

Öğrenciler daha sonra sulama sistemi kurulan alana domates, biber, salatalık, kabak ve bamya gibi ürünler ekti.

Öğrenciler, belirli aralıklarla bostanı kontrol edip ürünlerin bakımıyla ilgileniyor.

Proje koordinatörü Hakan Şireci, AA muhabirine, çalışmanın öğrencileri sebze alırken organik olana yönlendirme, işbirliği kurma, el becerisi geliştirme gibi konularda fayda sağladığını düşündüklerini belirtti.

Organik tarımın önemine değinen Şireci, "Projeyle organik tarımın insan ve çevre dostu olduğunu, bu konuda bilinçlenen öğrencilere sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapılmasının gerekliliğini kavratmayı amaçlıyoruz." dedi.