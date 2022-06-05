İzmir'de meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde tarımı öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde tarımı öğreniyor

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde tarımı öğreniyor

İzmir'deki Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda belirlenen alanda domates, biber, salatalık, kabak ve bamya gibi ürünler ekerek tarımı öğreniyor.

İzmir'deki Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda belirlenen alanda domates, biber, salatalık, kabak ve bamya gibi ürünler ekerek tarımı öğreniyor.

Kent genelinde atıl durumda bulunan okul arazilerinin tarıma elverişli hale getirilmesi ve öğrencilerin tarımsal faaliyetleri öğrenmesi için okul bahçelerinde bostanlar kuruluyor.

Bu kapsamda Torbalı ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareciler, okulun atıl durumdaki arazilerini tarıma kazandırmak ve öğrencilere organik üretim bilincini kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Rehber öğretmen Hakan Şireci koordinatörlüğünde öğrenciler, bahçedeki atıl arazinin bir kısmını temizledikten sonra çapalayıp ekime hazırladı.

Öğrenciler daha sonra sulama sistemi kurulan alana domates, biber, salatalık, kabak ve bamya gibi ürünler ekti.

Öğrenciler, belirli aralıklarla bostanı kontrol edip ürünlerin bakımıyla ilgileniyor.

Proje koordinatörü Hakan Şireci, AA muhabirine, çalışmanın öğrencileri sebze alırken organik olana yönlendirme, işbirliği kurma, el becerisi geliştirme gibi konularda fayda sağladığını düşündüklerini belirtti.

Organik tarımın önemine değinen Şireci, "Projeyle organik tarımın insan ve çevre dostu olduğunu, bu konuda bilinçlenen öğrencilere sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapılmasının gerekliliğini kavratmayı amaçlıyoruz." dedi.

AA / Halil Fidan - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title