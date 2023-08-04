İzmir'de mescitte imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi
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İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir mescitte Kur'an kursu sırasında imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişinin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir mescitte Kur'an kursu sırasında imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'ne giden F.Ç'nin Kur'an kursu veren imam O.M'yi darbederek hakarette bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan F.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İmam O.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tutuklanan F.Ç'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.