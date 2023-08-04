İzmir'de mescitte imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir mescitte Kur'an kursu sırasında imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişinin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.