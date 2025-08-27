İzmir'de Market Kamyonu Yangın Çıkardı

İzmir'in Konak ilçesinde bir markete ait kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Market çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bir markete ait kamyon, çıkan yanında kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 18.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerindeki bir marketin arka bahçesinde meydana geldi. Park halinde bulunan kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İlk müdahaleyi market çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyonda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

