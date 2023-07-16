İzmir'de Market Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir market deposunda çıkan yangın, mahallede korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir market deposunda çıkan yangın, mahallede korkuya neden oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9635 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, depo içerisindeki patlama riski olan ürünleri alevlerden kurtararak dışarıya çıkardı. Mahallede korku yaratan yangında, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)