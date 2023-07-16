İzmir'de market deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında markete ait gıda malzemeleri ve mutfak tüpleri zarar gördü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Salih Omurtak Mahallesi 9635 Sokakta bulunan tek katlı depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir markete ait gıda malzemeleri ile mutfak tüplerinin bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol alındı.

İtfaiye, hasar oluşan depoda soğutma çalışmaları başlattı.