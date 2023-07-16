İzmir'in Karabağlar ilçesinde, içerisinde mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de market deposu yandı, faciadan dönüldü

Mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, içerisinde mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 17.15 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9635 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Market sahibi ve vatandaşlar tarafından durum, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, depo içerisinde bulunan mutfak tüplerini alevlerden kurtararak dışarıya çıkardı. Facianın eşiğinden dönülen yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri depoda soğutma çalışmaları başlatırken, mahalle sakinlerini paniğe sevk eden ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.