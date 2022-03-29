İzmir'de Manisa BBSK Rüzgarı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 24'ncü hafta maçında Bornova Belediye Karşıyaka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları Ersoy Vitaş ve Hakan Göktaş da tribünde takip etti.

Maça ev sahibi iyi başladı

Yeşil-beyazlı takım ilk çeyreğe istediği gibi başlayamadı. Rakibine boş atış imkanı veren yeşil-beyazlı takım, hücumda isabet bulmakta zorlanınca birinci periyot 24-14 ile ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta oyuna denge getiren Manisa'nın Dev Adamları soyunma odasına 43-32'lik skorla geride gitti.

İkinci yarı savunma ve hücumda bambaşka bir takım vardı

Üçüncü çeyrekte hem hücumda hem de savunmada bambaşka bir takım sahadaydı. Rakibi adeta sürklase eden Manisa'nın Dev Adamları üçüncü çeyrekte potasında sadece 13 sayı gördü. Etkili oyunu ile Manisa BBSK final periyoduna 58-56 önde girdi. Final periyodunda da etkili oyununu sürdüren Manisa'nın Dev Adamları Ege Derbisinde hata yapmadı ve karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı. Takımımız bu sonuçla son 6 haftaya girilirken liderliğini sürdürdü.

Sayı Dağılımı

Mustafa Baki Görür 20 sayı, 6 ribauntluk performansı ile ikinci yarının yıldızı oldu. Andre Williamson 15 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaparken 4 asist istatistiğine de imza attı. Diante Watkins de 15 sayı, 5 asistlik performansı ile etkili bir oyun ortaya koydu. Berkay Sinirlioğlu 10, Akın Kandemir 9, Fatih Cantitiz ile Sercan Topcu 6, Tolga Kaan Birer 3, Koray Uzunhasan da 1 sayı ile maçı tamamladı.

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