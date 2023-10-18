İzmir'de Mali Suç Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

İZMİR'de hakkında mali suçlardan yakalama kararı bulunan 25 şüpheli, 'Kafes' adı verilen operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde dün İzmir'de 'Kafes' adı verilen operasyon düzenlendi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka, Menemen ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, hakkında gözaltı kararı verilen 17'si 'tefecilik', 5'i 'nitelikli dolandırıcılık' ve 5'i de' Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplam 27 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. 38 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. 27 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL nakit para, çok sayıda sözleşme ile protokol evrakı, banka hesap cüzdanı ve hesap çetelelerinin tutulduğu ajanda ele geçirildi. 25 kişinin polisteki işlemleri sürerken, firari 2 şüphelinin arandığı bildirildi.