İZMİR'DE MAKİLİKTE YANGIN

İZMİR'in Dikili ve Bergama ilçeleri sınırındaki makilikte yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülürken, ilk belirlemelere göre 10 hektar maki zarar gördü.

Dikili ile Bergama ilçeleri sınırındaki makilikte bugün saat 17.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeye ihbar üzerine Dikili ve Bergama itfaiye grupları sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 10 arazöz de takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle yarım saat içerisinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 hektar maki zarar gördü. Orman ekipleri bölgeden ayrılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel