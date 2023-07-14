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İzmir'de makilik yangını (2)

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2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIDemircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Demircili Güncel Haberler

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