İZMİR'DE MAKİLİK YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Ovacık Mahallesi mevkisinde makilikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel