İZMİR'DE MAKİLİK YANGINI İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Ovacık Mahallesi mevkisinde makilikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Çeşme İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İZMİR'DE MAKİLİK YANGINI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.