İzmir'de Makilik ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde çıkan makilik ve orman yangınlarında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü. Yangınlar, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde dün çıkan makilik ve orman yangınlarında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü. Yangınlar, hızlı ilk müdahale sayesinde alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

İzmir pazar günü orman yangınlarıyla boğuştu. İlk yangın saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada çıkan yangın paniğe neden olurken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çalışma başlattı. Bu yangına müdahale sürerken saat 12.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesinden bir yangın ihbarı daha geldi. Ekipler bu bölgeye de havadan ve karadan çalışma başlattı. İlerleyen saatlerde Kemalpaşa'daki yangının ilerleyişi durduruldu ve hava araçları Güzelbahçe'ye kaydırıldı.