İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı.

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaburun, Yangın, Dikili, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title