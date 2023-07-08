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İzmir'de makilik alanda korkutan yangın

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tehlikeye neden olmadan kontrol altına alındı.

İzmir'de makilik alanda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tehlikeye neden olmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yelki Mahallesinde saat 22.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Bölge sakinleri yangın nedeniyle korkuya kapılırken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangın bölge sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güzelbahçe İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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