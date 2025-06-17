İzmir'de Maki Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan maki yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi.
İZMİR'in Dikili ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel