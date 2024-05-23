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İzmir'de Mahzen-48 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda elebaşılığını cezaevinde bulunan "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyon sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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