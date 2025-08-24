İzmir'de Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Gençlerin sağlık durumları iyi.

Nazarköy Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan H.D. (22), H.E.Ç. (22) ve E.B. (21) bir süre sonra sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı.

Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmesi üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları 3 kişiyi mahsur kaldıkları alandan kurtardı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
