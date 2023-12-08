İzmir'de mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bahadır Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye deniz polisi hareket etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının batması sonucu adada mahsur kaldıkları öğrenilen 3 Suriye uyruklu kıyıya getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bahadır Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye deniz polisi hareket etti.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının batması sonucu adada mahsur kaldıkları öğrenilen 3 Suriye uyruklu kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.