İzmir'de mahkeme, kanser ilacını SGK'nin karşılamasına hükmetti

İzmir 16. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi.

Urla ilçesinde yaşayan K.E, yaklaşık 6 ay önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 18 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

Bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 16. İş Mahkemesi, kararı haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.

Mahkemenin kararında, davacının hayati tehlikesinin bulunduğuna işaret edilerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 389. maddesi uyarınca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği ifade edildi.

Kararda, "Davacının tedavisinde kullanılan ilacın bedelinin ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

K.E'nin avukatı Volkan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararla birlikte müvekkilinin ilaç parasının SGK tarafından karşılanacağını, bu şekilde tedavinin sorunsuz süreceğini söyledi.