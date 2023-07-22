İzmir'de Mafya Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli 3 ilde suç işlemek amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen 'Kelebek' adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

İZMİR merkezli 3 ilde suç işlemek amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen 'Kelebek' adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 2 ayrı mafya tipi yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum'da 18 Temmuz günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca bu kişilere silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir atölyeye de baskın yapıldı. 77 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak' suçlarından dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.