İzmir'de Mafya Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli 3 ilde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla kurulan mafya tipi yapılanmalara yönelik 'Kelebek' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı ve 4 kişi tutuklandı.

İZMİR merkezli 3 ilde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen 'Kelebek' adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla oluşan mafya tipi yapılarla, bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum'da geçen 18 Temmuz'da saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca bu kişilere silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir atölyeye de baskın düzenlendi. 77 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Şüphelilere ait 25 ev, 5 iş yeri ve 7 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 13 tabanca, 3 tüfek, 12 adet kısmen parçası eksik silah, 29 kartuş, 156 fişek, 1 balistik yelek, 2 kasatura, 1026 adet sentetik ecza hap, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme, 1 el yazması tarihi obje, çok sayıda çeşitli isimler adına düzenlenmiş tapu, senet, satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak' suçlarından dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.