İZMİR'DE MADENCİLİK FUARI KAPILARINI AÇTI

İZMİR'de kapılarını açan 10'uncu MINEX- Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, toplam 173 uluslararası katılımcı ile Türkiye'nin farklı noktalarından 116 katılımcıyı buluşturdu. MINEX Fuarı, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.Bu yıl 10'uncusu düzenlenen MINEX- Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden sektörünü Fuar İzmir'de bir araya getirdi. Fuarla eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 9'uncu Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi de düzenlenecek. Fuarda maden bulma, çıkarma işlemlerinde kullanılan son teknoloji makineler, iş makineleri, teknolojik yenilikler gibi ürünler sergilenecek. 30 bin metrekare alanda düzenlenen MINEX Fuarı, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Çin, İsviçre, Çekya, Finlandiya, İsveç, Polonya, Rusya gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden katılımcı ve profesyonel ziyaretçiler yer aldı. Fuarın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve sektör temsilcileri katıldı.

'İLK DÜZENLENDİĞİ YILA GÖRE BEŞ KATTAN FAZLA BÜYÜDÜ'

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, madencilik sektörünün kalbinin yeniden İzmir'de attığına vurgu yaparak fuarın ilk düzenlendiği yıla göre beş kattan fazla büyüdüğünü ifade etti. Toplam 173 uluslararası katılımcı ile Türkiye'nin farklı noktalarından 116 katılımcının İzmir'de bir araya geldiğini belirten Soyer, Bizim için ekonomi ve ekoloji arasında bir ses benzerliğinden çok daha fazlası var. Ekoloji yoksa ekonomik kalkınma da yok, refah da yok, yaşam da yok. Oysa, günümüzde yer altı kaynaklarının kullanımı neredeyse doğanın işgali anlamına geliyor. Buna derhal 'dur' demek zorundayız. Doğanın döngüsü içerisinde yer alan her şeyi, sürdürülebilir ve hatta onarıcı bir şekilde kullanabiliriz. Yazık ki madencilik potansiyeli son derece yüksek olan ülkemizde, yanlış uygulamalar nedeniyle son yıllarda bu sektörün itibarına zarar verildiğini görüyoruz. Halbuki bizim ne kaybedecek bir karış ormanımız, ne de kaderine terk edilecek ekonomimiz var. Ülkemizin bu sorununu çözebilmemizin anahtarı, ucuz hammadde satmaya yönelik makus talihimizi yenmek. Bunun yerine hammaddenin bilgiyle harmanlandığı, katma değere ve markalaşmaya dayalı yeni bir madencilik ekonomisi inşa etmek zorundayız. Çünkü bu vatanı yaşatmaktan başka çaremiz yok ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ VURGUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da konuşmasında Cumhuriyetin 100'üncü yılını ve İzmir İktisat Kongresi'ni hatırlatarak madenlerin halkın refahı için işletilmesi gerektiğini vurguladı. İnsan hayatı ve doğanın korunmasının herkes için ortak kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Akın, Sürdürülebilir madenciliği yapabilmek için var olan imkanları kullanmak önemli. Çevre dostu teknolojilerin devlet tarafından teşvik edilip desteklenmesi gerekir dedi.

YÜKSEK KATMA DEĞERE DİKKAT ÇEKTİ

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise Pandemi sonrasında 10 bine yaklaşan ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarımız sektörü bir çatı altında toplamayı başardı. Sektörün tüm bileşenlerinin katılımıyla kongre kapsamında tartışılacak konular önemli katkılar sunacak. Madencilik son derece stratejik bir alan olarak yüksek katma değer yaratma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle kent olarak fuarı önemsememiz ve sahiplenmemiz gerekiyor. İZTO olarak fuara sahip çıkıyor, Bu fuarda stant açan üyelerimizi yüzde 70 destekliyoruz açıklamalarında bulundu.

KONGREDE DEPREM DE TARTIŞILACAK

300'den fazla katılımcı firmanın katıldığı fuarın açılışında konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de planlı ve başarılı üretimin tek yolunun bilimsel ve teknik uygulamalar olduğunu söyleyerek bunların mühendislik hizmetleri ile sağlanabilineceğini belirtti. Madencilik sektörünün yurt dışı ile karşılaştırıldığında bazı sorunlara sahip olduğunu anlatan Yüksel, Sorunların çözümü için gelişmiş ekipmanların kullanımı zorunludur. Bilimi ve teknolojiyi esas alan istihdam odaklı sanayileşme politikaları hedeflendiğinde sanayi yatırımları ile ülkenin kaynakları daha iyi değerlendirilecek. İzmir deprem kentidir. Kongre kapsamında deprem konuşulup çözüm önerileri tartışılacak. Madenciler olarak geçmiş depremlerde olduğu gibi 6 Şubat'ta çalıştık. Arama kurtarma faaliyetlerinde fedakarca çalışanlara teşekkür ederim dedi.IMMAT 2023 Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Ekrem Yüce 9. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi'nin bilimsel bir platform olarak sektör temsilcilerini bir araya getireceğini dile getirdi. Yüce, kablosuz ağlar, sanal gerçeklik ve güncel uygulamaların kongrenin ana başlıkları olarak tartışılacağını söyledi.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.(DHA)