İzmir'de lunapark kazası cep telefonuyla görüntülendi

İZMİR'in Buca ilçesinde lunaparkta 6 kişinin yaralandığı, salıncağın ağaca sürtündüğü kazanın cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Buca Gölet Alanı'ndaki lunaparkta dün saat 23.00 sıralarında vatandaşların eğlenmek için bindiği salıncak dönerken yakında bulunan ağaca sürtündü. Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncaktakiler panik ve korku yaşarken, görevliler eğlence aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.