İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.