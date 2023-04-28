İzmir'de lüks sitede yangın (8)

YANGININ 7 SAATİN ARDINDAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Narlıdere'de saat 22.00 sıralarında lüks sitede çıkan yangın, itfaiye, orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yaptığı yoğun müdahalelerin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının 7. saatinde sitede devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara ve dairelere girerek hortumlarla müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Öte yandan, yangının ilk saatlerinde Ankara ve Aydın'dan gelen helikopterlerle havadan müdahalede bulunulmuştu.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,-