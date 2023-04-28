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İzmir'de lüks sitede yangın (8)

İzmir'de lüks sitede yangın (8)

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YANGININ 7 SAATİN ARDINDAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI İzmir Narlıdere'de saat 22.00 sıralarında lüks sitede çıkan yangın, itfaiye, orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yaptığı yoğun müdahalelerin sonunda büyük ölçüde...

YANGININ 7 SAATİN ARDINDAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Narlıdere'de saat 22.00 sıralarında lüks sitede çıkan yangın, itfaiye, orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yaptığı yoğun müdahalelerin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının 7. saatinde sitede devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara ve dairelere girerek hortumlarla müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Öte yandan, yangının ilk saatlerinde Ankara ve Aydın'dan gelen helikopterlerle havadan müdahalede bulunulmuştu.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Narlıdere İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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