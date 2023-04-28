İzmir'de lüks sitede yangın (7)

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangın devam ederken, alevlere helikopter ile havadan müdahale edilmeye de başlandı. Bölgeye gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yaptığı açıklamada, "Güzel İzmir'imize çok geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Burada doğal gaz yok, jeotermal ısıtma kullanıyoruz" dedi.

Öte yangın site yangını dron ile havadan da görüntülendi.

Ertuğrul KOÇAK- Tolga TAHÇI- Kadir ÖZEN/ İZMİR, -