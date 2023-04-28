İzmir'de lüks sitede yangın (7)
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HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADIİzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangın devam ederken, alevlere helikopter ile havadan müdahale edilmeye de başlandı.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangın devam ederken, alevlere helikopter ile havadan müdahale edilmeye de başlandı. Bölgeye gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yaptığı açıklamada, "Güzel İzmir'imize çok geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Burada doğal gaz yok, jeotermal ısıtma kullanıyoruz" dedi.'2 KÖPEĞİM İÇERİDE MAHSUR KALDI'Yangının bir anda başladığını ve hemen binadan çıktıklarını anlatan site sakinlerinden Elif Alev (46), "Binanın dışı ahşap, itfaiye de biraz geç geldi. Yangın göz göre göre geldi. Kendimizi dışarı attık. 2 köpeğim içeride mahsur kaldı. Onların iyi olup olmadığını merak ediyorum" dedi.Eşi Bahadır Alev (48) ise yaklaşık 7 yıldır sitede oturduklarını belirterek, "Yangın bir anda çıktı. Panikle dışarıya çıktık. Binanın içerisinde hava akışı çok yoğun olduğu için yangının çok daha hızlı yayıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Öte yangın site yangını dron ile havadan da görüntülendi.
Ertuğrul KOÇAK- Tolga TAHÇI- Kadir ÖZEN/ İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel