İzmir'de lüks sitede yangın (6)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 blok, 168 daireden oluşan 8 katlı lüks sitede saat 22.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine ait 30 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 21 arazöz ve 11 su ikmal aracı, ile emniyetin TOMA araçları ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Çıkış nedeni araştırılan yangının ilk olarak 1 dairede başlayıp, daha sonra 40 daireye yayıldığı öğrenildi. Dış cephede kullanılan ahşap malzemenin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle yangının hızla yayıldığı bildirildi. Denize yakın, ormandan uzak bir bölgede bulunan sitede jeotermal enerji kullanıldığı, doğal gazın olmadığı kaydedildi. Yangın sırasında gerçekleşen patlamaların ise tüp ve parfüm şişelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,