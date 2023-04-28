İzmir'de lüks sitede yangın: (5)

BAKAN KOCA: YANGINDAN 7 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitede çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7...

BAKAN KOCA: YANGINDAN 7 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitede çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir. Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" dedi.