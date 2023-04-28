İzmir'de lüks sitede yangın (4)

AFAD: AN İTİBARIYLA HERHANGİ BİR YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIRAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'de meydana gelen yangına müdahale edildiğini ve şu anda can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı.

Afad : AN İTİBARIYLA HERHANGİ BİR YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İzmir'de meydana gelen yangına müdahale edildiğini ve şu anda can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı. AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.