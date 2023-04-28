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İzmir'de lüks sitede yangın (3)

İzmir'de lüks sitede yangın (3)

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KILIÇDAROĞLU, SOYER İLE GÖRÜŞTÜCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere'de lüks sitede çıkan yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aradı.

KILIÇDAROĞLU, SOYER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere'de lüks sitede çıkan yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Güncel Haberler

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