İzmir'de lüks sitede yangın (2)

VALİ KÖŞGER: TEK TESELLİMİZ SİTE SAKİNLERİNİN TAHLİYE EDİLMESİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Lüks sitede başlayan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğünden takviye gönderilen 25 araç ile müdahaleler sürdürülüyor. Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada "Ben şu an bölgedeyim, İzmir itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahale ediyor. Aynı zamanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 25 araç sevk ettik. Bir blok aşağı yukarı yanmak üzere, diğer bloklara sıçramasını engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sıçramadan söndüreceğiz. Sevindirici olan ise site yönetici yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bilgimiz var şu anda, dolasıyla sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan atlatacağız." dedi.

Bu arada lüks sitede birçok ünlü sanatçının da dairelerinin bulunduğu belirtildi. Sitede dairesi bulunan sanatçılardan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tatlıses açıklamasında, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." dedi.

İZMİR, -