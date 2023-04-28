İZMİR'DE LÜKS SİTEDE YANGIN

Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan yangında havadan müdahale başladı. Bir yangın söndürme helikopteri de bölgede çalışmalara katıldı. Bölgeye gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yaptığı açıklamada, Güzel İzmir'imize çok geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Burada doğal gaz yok. Jeotermal ısıtma kullanıyoruz dedi.

'2 KÖPEĞİM İÇERİDE MAHSUR KALDI'

Yangının bir anda başladığını ve hemen binadan dışarıya çıktıklarını anlatan site sakinlerinden Elif Alev (46), Binanın dışı ahşap, itfaiye de biraz geç geldi. Yangın göz göre göre geldi. Kendimizi dışarı attık. 2 köpeğim içeride mahsur kaldı. Onların iyi olup olmadığını merak ediyorum derken yaklaşık 7 yıldır sitede oturduklarını belirten eşi Bahadır Alev (48) ise Yangın bir anda çıktı. Panikle dışarıya çıktık. Binanın içerisinde hava akışı çok yoğun olduğu için yangının çok daha hızlı yayıldığını düşünüyorum dedi. Öte yandan yangın çıkan site, dron ile görüntülendi.