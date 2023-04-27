İzmir'de lüks sitede yangın (1)

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, lüks bir sitede yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek, lüks binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olayda ölü ya da yaralı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi.