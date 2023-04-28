İZMİR'DE LÜKS SİTEDE ÇIKAN YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, havanın aydınlanmasıyla zarar da ortaya çıktı. Yangın dün akşam saat 22.00 sıralarında 4 blok 168 daireli lüks sitenin 3'üncü bloğunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ardından sitedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Alevlerin bloğu sarması üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Karadan müdahalenin yanı sıra gece saatlerinde yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Öte yandan bölgede toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi de görevlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek bilgi aldı. 7 KİŞİ YARALANDI Can kaybının yaşanmadığı yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin de ayağı burkuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan vatandaşların hayatı tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitede yangın 7 saatin ardından diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3'üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının ilk çıkış nedeni elektrik kontağı olarak belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel