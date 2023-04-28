İZMİR'DE LÜKS SİTEDE ALEVLER ZAMAN ZAMAN YENİDEN YÜKSELİYOR

İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Folkart Narlıdere sitesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, alevlerin zaman zaman yükseldiği görüldü. Ekiplerin, müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

FOLKART'TAN AÇIKLAMA

Folkart ise yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam Folkart Narlıdere'de saat 21.30 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başlamış, kamu kuruluşlarımızın çalışmaları ile gece yarısı kontrol altına alınmıştır. Yangın 4 bloktan oluşan sitemizin tek bloğunda 40 daireyi etkilemiştir. Öncelikle çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmi kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz. Yangının söndürülme sürecinde, site sakinlerimizin ve bizim yanımızda olan, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız" denildi.

İZMİR'DEKİ YANGININ BÜYÜMESİNDE HAVA SİRKÜLASYONU ETKİSİ

Yangının kısa sürede büyümesinin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mimarlar Odası İzmir Şubesi Sekreteri ve Mimar Uğur Yıldırım ise "Yapı, mimari tasarımı gereği iklime karşı duyarlı, doğal havalandırmanın ön planda olduğu bir yapı. Bu İzmir ve Akdeniz ikliminde istenilen bir durumdur. Çünkü enerji sarfiyatını azaltır, konfor şartlarını yükseltir. Ancak yaparken yangın gibi etkilere karşı mühendislik çözümlerle desteklenmelidir. Evin içinde ve ortak alanlarda hava sirkülasyonun olması istenilen bir durumdur. Çıkan bir yangının büyümesinde bu hava sirkülasyonun etkisi vardır. Bu yapıyı incelediğimizde, yarı açık alanların çok olduğu, katlar arasında hava sirkülasyonlarının olduğu bir mimari tasarım ve ahşap malzeme görüyoruz. Yangına sebep ahşap malzeme olarak lanse edildi. Ancak projeyi detaylı incelemeden, ahşabın oraya uygulanma şeklini, ahşabın arkasındaki yalıtım malzemesini ve ahşabın yanıcı olmasına karşı üzerine uygulanan yöntemi değerlendirmeden kesin bir sonuca varmak doğru değil. Ahşap doğal bir yapı malzemesi, yanıcılık sınıfı olan malzeme ancak inşaat sektöründe kullanılan birçok malzeme yanıcıdır ve bunların sınıfları vardır. Burada bir ahşap uygulaması yapıldığında yanmaz boya ile boyanması ya da kimyasallarla yangına karşı dirençli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu projede bunlar uygulanmış olabilir ancak aksaklıklar da yaşanmış olabilir. Konuyu itfaiye birimleri araştıracaktır. Detaylı şekilde yapının projesini ve sonrasında yapılan projeleri görmeden kesin bir yargıya varamayız" ifadelerini kullandı.

'SADECE KAÇIŞ MESAFELERİ KONTROL EDİLMEMELİ'

Projelerin yangına karşı kontrolleri yapılırken genelde kaçış mesafelerinin kontrol edildiğini aktaran Yıldırım, " İtfaiye, projeleri yangına karşı kontrol ederken, genelde kaçış mesafelerini kontrol eder. Ne kadar önlem alınsa da yangın çıkma olasılığı her zaman vardır. Ancak yangın durumunda yangının söndürülmesi, güvenli bir şekilde tahliyesini sağlanabilmesi ve büyümeden müdahale edilebilmesini sağlayacak mimari ve mühendislik çözümlerin tasarımda ele alınması gerekir. İtfaiyenin değerlendirdiği projelerde, sadece kaçış mesafeleri olarak ele alınmamalı, kullanılan malzeme ahşap ise bu malzeme için önlem alınıp alınmadığı sorgulanmalı. Yapılarda kullanılan birçok ısı yalıtım malzemesi yanıcı özellik gösterir. Bu malzemeler kullanıldığında gerekli ek önlemlerin alınması için kuralların olması gerekir. Bu kurallara uyulması bu tür felaketleri daha az etkiyle atlatılmasını sağlayacaktır" dedi.

'İTFAİYE VE BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENMELİ'

Yangının çıkması ve büyümesinin nedeniyle ilgili net bir şey söylemek için itfaiye ve bilirkişi raporunun beklenilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "Projenin detaylarına ulaşamadık. Projenin teknik bilgisi olmadan değerlendirmek çok mümkün değil ancak eldeki verilere baktığımızda yapıda doğal ahşap malzeme kullanıldığını görüyoruz. Plastik kullanılıp kullanılmadığını söylemek mümkün değil. Net bir şekilde konuşmak, yangının sebebini ve neden bu kadar büyüdüğünü öğrenmek için itfaiye raporunu ve mutlaka bilirkişi raporunu beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ KONTROL EDİLMELİ'

Yangın sonrasında taşıyıcı sistemlerin zarar görüp görmediği yönünde bir rapor hazırlanması gerektiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayar da "Yangının binanın taşıyıcı sistemine verdiği zararla ilgili bir rapor hazırlanması gerekiyor. Yangında meydana gelen yüksek ısının taşıyıcı sisteme etkisinin belirlenmesi gerekiyor. Buna dair bir inceleme yapılması, yangının beton ve donatıya etkisinin ölçülmesi lazım. Binanın durumu tespit edilmeli" diye konuştu.